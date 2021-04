Leserfoto Unser Leser Justus Vogt aus Ebern hat uns diese Aufnahme (das Foto ist von Natascha Banner) zukommen lassen, um auf einen Missstand aufmerksam zu machen. Er schreibt dazu: "Es ist durchaus nachvollziehbar, dass Ebern sein jahrhundertealtes Image pflegt und auch vermarktet. Ich habe diesbezüglich einen Verbesserungsvorschlag: Man könnte Bereiche der Kanalisation des Mühlenviertels in die Präsentation mit aufnehmen. Hier fließt der Dreck zwar nicht mehr mittelalterlich über die Straße, dafür aber kanalisiert direkt in den Müll-, äh Mühlbach. Das entspricht dem frühen 19. Jahrhundert. Die verursachende Person wusste vermutlich nicht mal, dass das Farbeimerauswaschen nicht in der Kläranlage , sondern im Mühlbach endete - zur Freude aller dortigen Lebewesen. Und nicht nur das - der heutige Straßenzustand des ältesten Eberner Wohngebiets hätte wohl auch im Mittelalter des einen oder des anderen Missfallen zur Folge gehabt. Zum Glück gibt's heute gute Stoßdämpfer unter den neuen Kutschen. Könnte man das Eberner Mühlenviertel nicht in das Fränkische Kulturerbe der vergessenen Gemeindeteile aufnehmen? Jetzt aber (Sarkasmus off), - ähm, hab' ich irgendwo (Sarkasmus on) vergessen? Shitstorm? Na klar, gerne! Einfach aufschreiben und bei mir einwerfen, Absender nicht vergessen - ich reagiere gerne. Der Vorfall fand am Karsamstag statt, die Polizei wurde nicht verständigt, da sich ein direkter Verursacher in der Kürze der Zeit nicht feststellen ließ."