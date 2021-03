In momentan recht nervenaufreibenden Zeiten sind die meisten Gartenbesitzer doppelt froh, wenn im sich ankündigenden Frühjahr die Arbeiten im eigenen Garten als Rückzugsraum wieder beginnen können. Der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises bietet zum Beginn der Gartenzeit wieder den kostenlosen Service an, Bodenproben untersuchen zu lassen. Der Düngepass hilft, wie das Landratsamt mitteilte, bei bedarfsgerechter Düngung.

Welche Nährstoffe braucht der eigene Garten momentan? Besteht überhaupt Düngebedarf, oder stellt der Boden für die anzubauenden Kulturen bereits genug zur Verfügung, um ein optimales Wachstum zu gewährleisten? Oder ist der Garten mit Nährstoffen überversorgt, wie das für die meisten Haus- und Kleingärten gilt?

Diese Frage stellt sich nicht nur, weil Nährstoffe im Überangebot das Pflanzenwachstum sogar hemmen können, sondern auch weil ein Übermaß an Dünger früher oder später zu Auswaschungen vor allem von Stickstoff ins Grundwasser oder in nahe Oberflächengewässer führen kann. Somit besteht das Risiko einer weiteren Verschlechterung der Gewässer.

Eine erste Einstufungsmöglichkeit für den interessierten Gartenbesitzer bietet der Düngepass, der für Bürger aus dem Landkreis Haßberge kostenlos durch den Abfallwirtschaftsbetrieb angeboten wird. Auf Basis der Untersuchung von eingereichten Bodenproben kann hier zunächst über die analysierten Gehalte von Kalium und Phosphor bereits ein erster Eindruck gewonnen werden, ob der eigene Garten für den optimalen Ertrag über die Eigenkompostierung hinaus nachgedüngt werden sollte oder ob die regelmäßige Kompostgabe zur Humusbildung völlig ausreichend ist.

Der ebenfalls mitanalysierte pH-Wert der Erde gibt die Information, ob für die genutzten Flächen über eine Gabe von Kalk das Bodenmilieu angepasst werden sollte oder ob eine Erhaltungskalkung ausreicht.

Um die Bodenproben korrekt zu entnehmen, wird zunächst ein Loch in Spatentiefe gegraben. An der Seitenwand sticht man dann mit dem Spaten eine etwa drei Zentimeter dicke Bodenscheibe ab und entnimmt daraus mittig einen Streifen von rund fünf Zentimetern Breite.

Dies ist ausreichend für etwa 300 Gramm Boden, der dann in einem zuvor wasserfest und gut leserlich beschrifteten Beutel (Probennummer, Name und Adresse) verpackt wird und im März an einem der kreiseigenen Wertstoffhöfe oder am Kreisabfallzentrum in Wonfurt zu den Geschäftszeiten abgegeben werden kann. Bei Bedarf sind solche Probenbeutel kostenfrei dort erhältlich. Pro Haushalt werden bis zu vier Bodenproben kostenfrei untersucht. Die Ergebnisse liegen nach etwa zwei bis drei Wochen vor und werden an den Absender zurückgeschickt. Für die weitere Beratung stehen die Kreisfachberater für Gartenbau gerne zur Seite, erreichbar unter Rufnummer 09521/942621. red