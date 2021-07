Die evangelischen Kirchengemeinden Hellingen und Junkersdorf haben am Sonntag Konfirmation in Junkersdorf gefeiert. Luca Kempf und Levin Grübel aus Hellingen sowie Nicos Grimmer aus Junkersdorf wurden am Sonntag in der St. Veitskirche in einem feierlichen Gottesdienst von Pfarrerin Claudia Winterstein konfirmiert. Foto: Gerold Snater