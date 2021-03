Kirche , Gemeinde, Vereine und Musikfreunde haben schon angeklopft. Wenn einer wie Walter Dold einen hohen runden Geburtstag feiert, stehen die Gratulanten Schlange. Der frühere Musiklehrer , der für sein kirchenmusikalisches und kulturelles Wirken viel Anerkennung fand - unter anderem Verdienstmedaille der Bundesrepublik Deutschland, Ehrenpreis der evangelischen Kirchenmusik , Eberner Bürgermedaille, Rückert-Kulturpreis des Haßbergvereins, Ehrenbürger Rentweinsdorfs - wird am Freitag, 19. März, 85 Jahre alt. In aller Stille, denn zum Beglückwünschen besteht an diesem Tag keine Gelegenheit. "Weil Corona nicht zulässt, dass wir wie früher im Marktsaal Rentweinsdorf zusammen singen, darf heuer jeder die Zeit sinnvoller nutzen," teilt der Jubilar mit: "Niemand muss Kuchen bringen, Hände schütteln, gratulieren oder telefonieren. Der Dold ist nämlich nicht daheim!" eki