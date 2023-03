Der Kreisjugendring Haßberge veranstaltet in Kooperation mit dem Bezirksjugendring Unterfranken zwei Workshops , im März zum Thema „Diversity – Was tun, wenn’s knallt?“ und im April zu „Kreativ mit Medien “.

Konflikte sind in Jugendgruppen ganz normal. Was aber, wenn es nicht nur um Meinungsverschiedenheiten, sondern um Verschiedenheit geht: das Geschlecht, der Körper, die Herkunft, die Religion, die Sexualität, das Alter oder die soziale Schicht? Am 28. März will ein Workshop ab 18 Uhr helfen zu erkennen, ob hinter einem Streit Vorurteile und Abwertungen stecken. Referent Götz Kolle spricht Herausforderungen der Gruppenleitung und Strategien an und zeigt auf, wie man Vielfalt und Diskriminierungen in Jugendgruppen thematisiert.

Medien eignen sich hervorragend, um sich selbst zu verwirklichen und seinen Ideen Ausdruck zu verleihen. Sie lassen sich erfinderisch und fantasievoll einsetzen. Mirko Zeisberg leitet am 22. April von 10 bis 16 Uhr den Workshop „Kreativ mit Medien “. Im Rahmen des Workshops werden verschiedene Apps, Tools und Hardware ausprobiert – um gemeinsam kreativ zu werden.

Zielgruppe beider Angebote sind alle in der Kinder- und Jugendarbeit Engagierten. Die Workshops können als Aufbauseminar für die Jugendleiterkarte „Juleica“ angerechnet werden. Die Anzahl an Plätzen ist begrenzt. Weitere Infos gibt’s auf www.kjr-has.de. red