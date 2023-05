Traditionell stellt die Ditterswinder Dorfjugend am letzten Tag im April am Dorfplatz einen Maibaum auf. Mit vereinten Kräften gelang es auch dieses Mal, die Birke an ihrem neuen Standort zu platzieren.

Bereits am Vormittag hatten sich die jungen Leute getroffen, um gemeinsam die rot-weißen Schmuckfähnchen zu binden. Am späten Nachmittag begann die Feier auf dem Dorfplatz. Viele Dorfbewohner waren gekommen, um an dem Ereignis teilzunehmen.

Alles wieder picobello

Der schwierigere Teil galt dann der Nachtwache, um den Maibaum vor Beschädigung zu schützen. Die Aufgabe gelang den Wächtern wie alljährlich problemlos.

Besonders lobend sei erwähnt, dass die Veranstalter den Dorfplatz bis zum Tagesanbruch des Maifeiertags wieder in einen tadellosem Zustand versetzt hatten. Jens Fertinger