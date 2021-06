Auf einer Wanderung mit Mark Werner am Sonntag, 27. Juni, zwischen 14 und 16 Uhr können Interessierte Wissenswertes über die Entwicklung von Siedlungen am Main erfahren. In Kooperation mit dem Historischen Verein Landkreis Haßberge findet die Veranstaltung des Umweltbildungszentrums statt, in der es auch um Wüstungen geht. Der Treffpunkt ist am Camping-Parkplatz in Sand. Mitzubringen ist eine Mund-Nasen-Bedeckung. Anmeldung ist unter www.ubiz.de beziehungsweise www.vhs-hassberge.de oder telefonisch unter der Rufnummer 09529/92220 erforderlich. red