Als derzeit einziger Sportverein im Landkreis mit über 1000 Mitgliedern konnte der TV Ebern nach zwei turbulenten Corona-Jahren wieder halbwegs normal den Trainings- und Spielbetrieb mit seinen Abteilungen aufnehmen. Ukrainekrieg und die steigenden Preise stellen jedoch auch den TV vor große Herausforderungen, wie der Verein mitteilt. So wurden die Mitgliedsbeiträge, abgesehen vom Familienbeitrag, bei der Jahresversversammlung leicht erhöht.

Der Verein will im kommenden Jahr erneut ein Quintoball- Turnier veranstalten, bei dem alle Abteilungen zusammenarbeiten. Die Abteilungen konnten überwiegend Positives berichten. Beim Tischtennis spielt man so hoch wie noch nie in der Vereinsgeschichte . Bei den Fußballern profitiert man derzeit von der guten Jugendarbeit , die maßgeblich an den Erfolgen der Herrenmannschaften beteiligt ist. Die Schwimmer und Turner verzeichnen den Abgang älterer Aktiver, dafür aber im Jugendbereich regen Zulauf, der Hoffnung gebe. Bei den Keglern kann man über eine Spielgemeinschaft aktuell wieder eine Jugendmannschaft stellen. Die Volleyballer sind mit ihrer Herrenmannschaft in dieser Saison in den Spielbetrieb zurückgekehrt. Weil Trainer fehlen, hapert es hier jedoch an der Jugendarbeit . Bei den Handballern hingegen konnten viele Jugendliche geworben und entsprechend Mannschaften neu aufgebaut werden.

Neue Tennisabteilung

Nachdem sich der TC Ebern vor kurzem aufgelöst hat, wurde nun zudem neu eine Tennisabteilung gegründet. Noch in den Kinderschuhen, sei man hier derzeit am Organisieren. Die Plätze gehören der Stadt. Ähnlich der Kegelbahn und der Boulderbude will man die Plätze neben der Vereinsnutzung auch der Öffentlichkeit zugänglich machen.

Am Sportheim errichtete man im vergangenen Jahr eine Terrassenüberdachung. Diese soll die Sportheimgaststätte attraktiver machen und präventiv das Gebäude schützen, an dem zunehmend Reparaturarbeiten anfallen. Insgesamt schaue man als Verein sehr positiv in die Zukunft. red