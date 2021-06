Eigentlich hätte am zurückliegenden Wochenende die Garten- und Rosenmesse stattfinden sollen. Aus den bekannten Gründen musste sie aber abgesagt werden. Die Stadt selbst hat es sich aber nicht nehmen lassen, sich selbst mit Rosen zu schmücken. Wer in diesen Tagen durch die Altstadt läuft, der sieht, warum Königsberg oft auch als „Rosenstadt“ bezeichnet wird. An vielen Häusern blühen diese herrlichen Blumen in den verschiedensten Formen und Farben. Text: Gerold Snater, Fotos: Sophia Merz