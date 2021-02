Nach all den grauen Tagen wirkte die Sonne am Sonntag wieder einmal wie Balsam auf die in dieser Zeit ohnehin angeknacksten Seelen. Und wenn - wie ein Tag zuvor - Frau Holle und Väterchen Frost ihre Arbeit verrichtet haben, ist der Spaziergang in der Natur - wie hier in der Ebelsbacher "Looch" - ein pures Vergnügen. Foto: Ralf Naumann