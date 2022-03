Eckehard Kiesewetter

Kreis Haßberge — Bis zu acht Wochen Lieferzeit müssen Flüssiggas-Kunden zurzeit in Kauf nehmen, dazu Preise , die seit vergangenem Sommer annähernd auf das Dreifache angestiegen sind. Und dies, obwohl Lieferanten wie die Süddeutsche Flüssiggas-AG ihr Gas direkt von den Raffinerien beziehen, also nicht an russische Gaslieferungen gebunden sind. Aber diese Zusammenhänge seien den meisten Kunden egal. Sie registrieren nur hohe Kosten und einen möglichen Notstand.

Laut Auskunft der Kundenberatung bei der Firma Westfa schieben viele Kunden jetzt Panik, frieren zu müssen, und bestellen auf Teufel komm raus. Dies sorgt, verbunden mit Personalausfällen durch Corona, für ungekannte Lieferausfälle. Der Preis schwankt aktuell heftig irgendwo zwischen 1,30 und 1,60 Euro je Liter und wird tagesaktuell zum Lieferdatum festgesetzt. Die weitere Entwicklung sei aktuell nicht absehbar. Natürlich ist es unser größter Ansporn, dass niemand frieren muss“, sagt der Berater, weshalb man versuche, Kunden mit leeren Tanks vorzuziehen. Im größten Notfall bestehe die Möglichkeit, vom Heizungsbauer Propangasflaschen anschließen zu lassen, um die Versorgung sicherzustellen. „Seien wir froh“, sagt der Berater, „dass die Heizperiode bald zu Ende geht.“ Und: Er könne sich nicht vorstellen, dass die Situation noch schlimmer wird.

Daher geht der Appell an die Bevölkerung, nicht ohne Not zu hamstern und damit die Situation weiter zu verschärfen. Tipp des Lieferanten: „Sofern möglich, wäre es jetzt vernünftig, die Zeit bis zu den Sommermonaten auszusitzen, wenn sich die Preise üblicherweise entspannen.“