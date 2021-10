Eine richtungsweisende Versammlung der „Liedertafel Hafenpreppach“ fand im „Zeilberg-Biergarten“ statt. Einziger Tagesordnungspunkt: das Finden einer neuen Vereinsführung, da sich – bis auf Kassier Dietmar Schneeweiß – alle Vorstandsmitglieder einer Wiederwahl nicht mehr stellen wollten.

Die Satzung erlaubt es, wie im Vorfeld recherchiert worden war, dass der neue Vorsitzende Dietmar Schneeweiß auch gleichzeitig Kassier bleiben kann. Stellvertretender Vorsitzender ist Arthur Schmidt, Schriftführerin ist Evi Schmitt und zu Kassenprüfern wurden Ramona Witt und Otto Schoof ernannt. Nachdem die Krise abgewandt ist, soll es wieder vorangehen. So ist geplant, jeweils am letzten Mittwoch eines jeden Monats ein geselliges Treffen im Sportheim auszurichten Der Mitgliedsbeitrag wird bis auf weiteres auf die Mindesthöhe von einen Euro festgelegt – „um zu zeigen, dass die Liedertafel Hafenpreppach noch lebt“ (Schneeweiß) –, zumindest so lange, wie der Verein satzungsgemäß ruht und eine echte Chortätigkeit nicht zu erkennen ist. Was Adventskonzert bzw. Weihnachtsfeier angeht, ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. jf