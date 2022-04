Haßfurt — Bei der jüngsten Sitzung des Umwelt- und Werksausschusses des Landkreises Haßberge zeigten Mitarbeiter des Landratsamts die verschiedenen Tätigkeiten und Verantwortlichkeiten des Landratsamts in Sachen Umwelt- und Klimaschutz auf. Die Zuständigkeiten sind vielfältig:

Naturschutz

Im Naturschutz ist das Landratsamt Genehmigungs- und Vollzugsbehörde und steuert den Einsatz von staatlichen Ersatzgeldern als Kompensation für Eingriffe in die Natur. Dafür stehen jährlich circa 50.000 Euro zur Verfügung. Aber auch für Kleinstmaßnahmen wie den Kiebitz- oder Wiesenweihenschutz oder Amphibientümpel stehen 15.000 Euro im Plan. Insgesamt stehen in diesem Jahr für den Vertragsnaturschutz Offenland circa 250.000 Euro und für den Vertragsnaturschutz Wald 800.000 Euro zur Verfügung.

Landschaftspflege

Hier geht es kreisweit um 180 Hektar Fläche auf 500 Teilflächen, auf denen der Maschinenring zum Einsatz kommt. Bei Gesamtausgaben von 370.000 Euro und einer Förderung von 300.000 Euro hat der Landkreis noch 70.000 Euro an Eigenanteil zu tragen.

Amphibienschutz

Für den Schutz der Amphibienwanderung an 14 Standorten mit rund 5000 Metern Amphibienzaun schlagen 24.000 Euro zu Buche. Bei einer Förderung mit 16.800 Euro verbleibt ein Eigenanteil von 7200 Euro , wobei die Unterstützung der vielen ehrenamtlichen Helfer nicht zu vergessen ist.

Verkehrsrecht

Auch Geschwindigkeitsbegrenzungen innerorts und außerorts sind Sache der Umweltbehörde. Um eine Geschwindigkeitsbeschränkung anzuordnen, muss immer eine Gefahrenlage bestehen, die in der Regel mit dem Verkehrsunfallgeschehen nachgewiesen wird. Was von den Regelgeschwindigkeiten mit 100 Stundenkilometern außerorts und 50 Stundenkilometern innerorts abweicht, muss aufwendig begründet werden. Vor allem vor Schulen, Kindergärten, Seniorenheimen und in Siedlungsbereichen ist eine Reduzierung auf 30 Stundenkilometer oft angesagt.

Energieerzeugung

Zu diesem Thema betont Landratsamts-Geschäftsführer Marcus Fröhlich, „dass der Landkreis nur für den Eigenverbrauch seiner Liegenschaften Energie produzieren darf“. Bei weitergehenden Projekten seien ihm „kommunalrechtliche Fesseln angelegt“.

Am Windpark in Sailershausen ist der Landkreis mit sieben Prozent beteiligt. Im Jahr 2019 wurden dort fast 56 Millionen Kilowattstunden Strom erzeugt, wobei der Landkreis rund 4,4 Millionen Kilowattstunden benötige. Dieser Bedarf verteile sich auf die Liegenschaften und Schulen des Landkreises, das Schulzentrum Haßfurt , die Haßbergkliniken und das MVZ und die Abfallwirtschaft.

Mobilität

Seit 2012 hat der Landkreis seine Dienstwagenflotte durch Elektrofahrzeuge ergänzt. Die Taktung der Einsätze ist nicht einfach zu regeln. Auch die sinnvolle Nutzung des ÖPNV bei Dienst- und Fortbildungsreisen ist in der Behörde ein Thema. Auch Online-Konferenzen werden als sinnvoll erachtet. Vor allem hat das Landratsamt die Heimarbeitsmodelle ausgebaut, weil sie den Pendlerverkehr verringern. Außerdem gibt es das JobRad-Modell und ein Förderprogramm für die Ladeinfrastruktur in den Kommunen. Hier besteht den Angaben zufolge noch Nachholbedarf.

Abfallvermeidung

Das Abfallwesen ist ein besonderes Anliegen und wird durch den Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises geregelt. An den Schulstandorten wurden Wasserspender aufgestellt, um die Verwendung von Einwegflaschen zu reduzieren. Ebenso verwendet man in der Verwaltung Recycling-Kopierpapier und macht auf dem Weg zum papierlosen Büro mit Online-Services, dem Ausbau des elektronischen Dokumentenmanagementsystems, der Einführung der elektronischen Poststelle sowie der Kommunikation per Mail gute Fortschritte.

Umweltbildung

Als wichtig erachtet man auch die Unterstützung der Bildungsangebote durch das Umweltbildungszentrum (UBIZ) und die Energieberatung, die der Landkreis ab 2022 mit jährlich 172.500 Euro fördert. In die Bildungsarbeit der Volkshochschulen fließen 230.000 Euro .