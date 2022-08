Ab der ersten Schulwoche werden laut Mitteilung im Landkreis die neuen Programmhefte der Volkshochschule Landkreis Haßberge verteilt. Wie gewohnt gibt es viele langjährig bewährte und sehr beliebte Kursformate wie Yoga und Pilates.

Aber auch viele neue Angebote sind dabei. Für die immer wieder neuen Ideen sind nicht zuletzt die meist ehrenamtlich aktiven Außenstellenleitungen verantwortlich. Durch ihre Orts- und Mitbürgerkenntnis begeistern sie Kursteilnehmerinnen und -teilnehmer.

Einer dieser Ortskundigen ist Walter Herold, der am 24. September eine Exkursion von Ermershausen nach Schweickershausen durch das ehemalige Grenzgebiet führt und so ein Stück deutsch-deutscher Geschichte lebendig macht.

In Gädheim bietet ein Kurs in Gebärdensprache die Möglichkeit, die Welt von gehörlosen Menschen besser zu verstehen und mit diesen in Kontakt zu treten. Der Kurs beginnt ab dem 14. September. Aber auch tagespolitische Themen sind im neuen Programm enthalten. So wird Bundeswehr- und Grundrechtsexperte Klaus Roth im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ einige Vorträge zu Grundrechten, Fake News und Verteidigungspolitik halten. Den Anfang macht er am 26. September in Knetzgau mit dem Thema „Der Krieg und seine Regeln am Beispiel des Ukrainekrieges“.

Kulturell und gesundheitlich bekommt Knetzgau durch seine neue Außenstellenleiterin Kerstin Baumgartner Rückenwind. Sie eröffnet interessierten Bürgerinnen und Bürgern bei besonderen Führungen durch das Schloss Oberschwappach neue Sichtweisen.

Los geht es am 3. Oktober mit der Veranstaltung „Von Prälaten zu den Bürgern – das Oberschwappacher Barockschloss“ mit Ferdinand Eckert als Schlossführer. Aqua-Fitness (ab dem 13. September) und der Kurs „Fit in den Winter – mit Laufen“ (ab dem 2. September) sollen die VHS-Kursteilnehmer gut durch die kalte und dunkle Jahreszeit bringen.

In Untermerzbach hat die neue Außenstellenleiterin ein buntes Programm für Groß und Klein mit Lesungen, Kinderkonzerten, Feng Shui, Führungen durch Untermerzbach (ab dem 18. September), einem Glaskunst-Workshop (ab dem 24. September) und vielem mehr organisiert.

Aber nicht nur die neuen Außenstellenleitungen sind mit Elan dabei. So darf man sich in Wonfurt wieder auf künstlerische Angebote wie „Porträtzeichnen“ (ab dem 16. September) oder das „Offene Atelier in Acryl“ (ab dem 22. September) freuen. Handwerkliches Geschick ist beim Textil-Upcycling-Nähkurs am 20. September oder beim Grundkurs Feuerschmieden am 1. Oktober in der Alten Schmiede in Aidhausen gefragt.

Das vollständige Programm, weitere Hintergrundinformationen zu Terminen und eventuellen Kursgebühren so wie die Möglichkeit der Kursbuchung findet man unter vhs-hassberge.de. red