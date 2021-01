Dank der Bundeswehr kann der Landkreis Haßberge das Angebot der kostenlosen Antigen-Schnelltests ausweiten. Gemäß der Corona-Testverordnung und der elften bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung müssen sich unter anderem Beschäftigte von stationären Pflege- und Behinderteneinrichtungen sowie von ambulanten Diensten dreimal pro Woche auf eine Covid-19-Erkrankung testen lassen. Des Weiteren dürfen Besuche in stationären Einrichtungen der Pflege und für Menschen mit Behinderung nur nach erfolgter negativer Testung stattfinden.

Ab sofort werden, wie das Landratsamt am Donnerstag mitteilte, an sechs Standorten im Landkreis Haßberge sechs Tage pro Woche Schnelltestungen für Mitarbeiter sowie Besucher angeboten. Ebenso richtet sich dieses Angebot an Personen, die aus beruflichen Gründen eine stationäre, teilstationäre oder ambulante Einrichtung der Pflege- oder Behindertenhilfe aufsuchen, wie etwa Seelsorger oder medizinische Fußpfleger.

Soldatin koordiniert Einsatz

Koordiniert werden die Testungen durch Stabsfeldwebel Anke Müller. Ihr eigentliches Geschäft ist die Leitung von Veranstaltungen und Messeauftritte der Bundeswehr . Zusammen mit der Heimaufsicht und dem Pflegestützpunkt am Landratsamt in Haßfurt unterstützt die Soldatin die Organisation und Umsetzung dieses Projekts.

Testungen werden angeboten: Montag, Mittwoch und Freitag (jeweils von 12 bis 18 Uhr) sowie Sonntag (von 12 bis 15 Uhr) in Ebern, Hofheim und Haßfurt sowie am Dienstag und Donnerstag (von 12 bis 18 Uhr) in Maroldsweisach, Königsberg sowie Eltmann. Die Örtlichkeiten werden den Trägern und Einrichtungen bekanntgegeben.

Ein PoC-Antigen-Schnelltest ist für einen Besuch lediglich 48 Stunden gültig. Für Besucher von stationären Einrichtungen ist es daher wichtig, dies bei ihrer individuellen Besuchsplanung in Abstimmung mit der jeweiligen Einrichtung zu berücksichtigen. Für das Besuchsmanagement innerhalb der Heime und der Ausgabe der Berechtigungsscheine sind die Einrichtungen selbst verantwortlich. Um ein Interesse für eine Schnelltestung nachweisen zu können, benötigen die Testwilligen eine entsprechende Bestätigung des Pflegeheimes oder der stationären Behinderteneinrichtung. Nur wenn diese vorgelegt wird, kann eine Testung stattfinden. Personen ohne Bestätigung werden nicht getestet. red