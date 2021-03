Wie Bürgermeister Steffen Kropp mitteilt, plant der Markt Rentweinsdorf eine Online-Bürgerversammlung zum Thema "Photovoltaikfreiflächenanlage in Rentweinsdorf ". Die Online-Bürgerinformation dazu erfolgt am Freitag, 12. März, ab 19 Uhr.

Maximale Transparenz das Ziel

Zu dieser ersten Online-Bürgerversammlung zur möglichen Errichtung einer PV-Anlage in Rentweinsdorf sind alle Bürger des Marktes Rentweinsdorf eingeladen, sich über das mögliche Projekt zu informieren. Und dabei dürfen auch Fragen zum Thema gestellt werden. Es wird auch eine zweite Online-Veranstaltung geben, falls der erste Termin nicht wahrgenommen werden kann. Sobald es die Pandemielage zulässt, werde es auch eine Präsenzveranstaltung geben, Bürgermeister Steffen Kropp mit. "Wir wollen mit diesen Veranstaltungen das Projekt so transparent wie möglich gestalten", erklärt Kropp. "Die Bürger sollen von Anfang an wissen, worum es geht, und mit dabei sein." Den Einwahllink für die Teilnahme an der Online-Bürgerinformation am Freitag, 12. März, findet man unter www.rentweinsdorf.de. red