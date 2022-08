Zünftig wird's am Sonntag, 28. August, auf dem Zeilberg, heißt es in einer Pressemitteilung des Diakonischen Werks Bamberg-Forchheim: „Die Blechvögel“ spielen von 17 bis circa 20 Uhr Blasmusik im Diakonie-Biergarten in Voccawind 45, Maroldsweisach . Der Eintritt zu dem Konzert ist nach Angaben des Veranstalters frei. Der Diakonie-Biergarten auf dem Zeilberg ist Teil des Zeilberger Integrationsprojektes ZIP. Hier erhalten psychisch kranke Menschen Arbeits- und Beschäftigungsmöglichkeiten unter fachkundiger Anleitung und therapeutischer Begleitung. Foto: Ute Nickel