Von Donnerstag, 2. März, bis Sonntag, 5. März, verwandelt sich das Oberaurachzentrum in Trossenfurt in ein Spieleparadies für Groß und Klein. Bei den 11. Haßberger Spieletagen ist für jede Altersgruppe etwas geboten, teilt der Kreisjugendring Haßberge (KJR) mit. Er lädt wieder vier Tage lang Kinder, Jugendliche und Erwachsene ein, miteinander ins Spiel zu kommen. In diesem Jahr ist erstmals die Gemeinde Oberaurach Mitveranstalter.

Unterstützt werden die Gemeinde Oberaurach und der KJR Haßberge dabei vom Regionalverband des Bundes der katholischen Jugend aus Haßfurt ( BDKJ ), dem Umweltbildungszentrum Oberschleichach (Ubiz) und dem Kreisjugendamt Haßberge. Die Teilnahme ist kostenlos.

Startschuss ist am 2. März ab 16 Uhr. In der großen „Spiel-O-thek“ finden sich rund 1300 Brett- und Kartenspiele – von bekannten und auch weniger bekannten Spieleverlagen, von Klassikern bis hin zu aktuellen Neuerscheinungen. Auch die „Spiele des Jahres“ der letzten Jahrzehnte hat der KJR Haßberge dabei. Bei der ersten Hürde – der Spielanleitung – können erfahrene ehrenamtliche Spielerklärer helfen. Wer noch keinen Spiele-Pass hat, kann sich diesen vor Ort am Eingang ausstellen lassen.

Anmeldung für Spieleturnier

Das Programm hat in diesem Jahr einige Highlights: Der Ulisses-Spieleverlag wird an allen Tagen vor Ort sein und einige Spiele vorstellen. Zudem kommt die Tabletop-Gruppe Dankenfeld mit selbstgebauten Spielfeldern beziehungsweise verschiedenen Strategiespielen und den dazugehörigen Miniaturfiguren. Auf die Geschichte „Schorschies Traum“ vom Korbtheater Ali Büttner können sich die Kinder am Samstag um 14 Uhr freuen.

Mit „ Wizard “, „Die Siedler von Catan“, „Carcassonne“ und für die Jüngsten „Funkelschatz“ werden vier Spieleturniere angeboten. Die Anmeldung für die Turniere ist ab sofort unter kjr-has.de möglich, kann aber auch vor Ort an der Spieleausgabe getätigt werden. An dieser werden auch Anmeldungen für die offenen Spielerunden („Best of“-Spielerunden, „Die Werwölfe vom Düsterwald“, „Exit“) entgegengenommen. Am Sonntag um 11 Uhr lädt der BDKJ-Regionalverband Haßberge zu einem kurzen ökumenischen Impuls ein. Danach, ab etwa 11.15 Uhr, beginnt der reguläre Spielbetrieb. Kontakt und weitere Informationen gibt es beim Kreisjugendring Haßberge, Promenade 5, 97437 Haßfurt, Tel. 09521/951685 oder per E-Mail an spieletage@kjr-has.de. Der aktuelle Flyer mit allen wichtigen Informationen ist auf hassberger-spieletage.de. red