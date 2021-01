Der Leiter des Forstbetriebs Ebrach, Ulrich Mergner, ehrte zwei langjährige Forstwirte. Er gratulierte an ihrem Arbeitsplatz im Wald bei Fabrikschleichach und überreichte Urkunden an Bernd Neeb aus Neuschleichach zum 40. Dienstjubiläum und an Peter Hornung aus Weisbrunn zum 30. Dienstjubiläum. Neeb und Hornung waren in all den Jahren in den Wäldern im nördlichen Steigerwald tätig, teilte der Forstbetrieb weiterhin mit. Ihre Arbeit als Waldarbeiter begannen beide am damaligen Forstamt Eltmann. Im Rahmen der Verwaltungsreform 2005 wechselten sie an den Forstbetrieb Ebrach der Bayerischen Staatsforsten. Ulrich Mergner würdigte sie als leistungsstarke und zuverlässige Mitarbeiter . red