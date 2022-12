Nach zwei Jahren Zwangspause geht es nun endlich wieder an die Bretter, teilt Thomas Reis vom Theres-Cup- Organisationsteam mit. Das einzigartige Hobby-Schachturnier wird am Donnerstag, 29.Dezember, ab 13 Uhr in der Johann-Peter-Wagner-Volksschule in Obertheres ausgespielt. Das ist dann bereits zum 16.Mal.

Das Besondere am Thereser Schachpokal ist, dass bei diesem einzigartigen Schachturnier ausschließlich Mädchen und Jungen, Damen und Herren (von überall her) mitspielen dürfen, die nicht Mitglied in einem Schachverein sind. Permanentes, meistens anonymes Online-Spielen im Internet kann auf Dauer langweilig werden und ist in der Regel weniger interessant als das direkte Miteinanderspielen am Brett, heißt es in der Pressemitteilung. Hier wollen die Organisatoren des Thereser Schachpokals, die das Turnier ehrenamtlich ausrichten, Abhilfe schaffen und somit nicht professionellen und auch weniger geübten Hobby- Schachspielerinnen und -Schachspielern die Möglichkeit bieten, gemütlich am Jahresende ein paar spannende und interessante Partien mit ihresgleichen zu spielen.

Für die Teilnahme am Turnier genügt es, die Schachgrundregeln – sprich, wie die einzelnen Figuren ziehen dürfen – zu kennen. Ein paar Spezialregeln wie Rochade und der Umgang mit der Schachuhr werden den Teilnehmern vor dem Turnier ausführlich erklärt. Des Weiteren dürfen die erfahrenen und freundlichen Schach-Organisatoren und -Schiedsrichter vor Ort auch jederzeit während der Partie konsultiert werden, sollten regelkundliche Fragen in bestimmten Partiesituationen aufkommen.

Der Eintritt ist frei, das Startgeld beträgt null Euro, für Essen und Getränke zum Selbstkostenpreis wird wieder bestens gesorgt sein.

Zwecks genauer Planung bitten die Veranstalter um Anmeldung bis 27.Dezember bei Thomas Reis via E-Mail an TheresCup@gmx.de oder Telefon 0170-5364358. Detaillierte Informationen und eine Liste der aktuell angemeldeten Teilnehmerinnen und Teilnehmer gibt es im Internet unter therescup.de. red