Erfüllt sich der große Traum eines Maulwurfs? Mit dem „kleinen Erdvogel“ gibt es am Sonntag, 25. Juli, um 16 Uhr im Garten der Schloss-Straße 7 in Eichelsdorf ein poetisches und zugleich witziges Kindertheater für die ganze Familie, bei dem es um Sehnsucht , Träume , eigene Ziele und die Kraft der Fantasie geht.

Maulwürfe fliegen nicht

Dabei will der Maulwurf, der so klein ist wie ein Eichenblatt, unbedingt fliegen. Aber Maulwürfe leben ja unter der Erde, und wie alle Welt weiß: Maulwürfe fliegen nicht. Die Sehnsucht des kleinen Maulwurfs ist so groß, dass er beschließt, ein „Erdvogel“ zu werden.

Anmeldung ist erforderlich

Ob das gelingt, erzählt die Geschichte. Das Stück ist geeignet für Kinder ab drei Jahren und dauert etwa 45 Minuten. Wegen der Hygienebestimmungen ist eine Anmeldung erforderlich an die E-Mail-Adresse info@pohybs-konsorten.com oder bei Maike Jansen, Telefon 0178/3311633. gg