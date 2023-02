Bayern geht seit einiger Zeit innovative Wege bei der Werteerziehung und bildet jugendliche Wertebotschafter für Schulen aus. Wie bereits beim Auftakt 2019 hatte sich nun auch bei der zweiten Runde die Wallburg-Realschule mit einer Kandidatin um diese wichtige und verantwortungsvolle Aufgabe beworben, und als einzige Vertreterin einer Realschule aus dem Landkreis Haßberge darf nun Marie Schuberth dieses Amt übernehmen.

Am Ende einer fünftägigen Ausbildung im Rahmen der Initiative „Werte machen Schule“ in Leinach bei Würzburg erhielt die Achtklässlerin ihre Urkunde aus den Händen von Kultusstaatssekretärin Anna Stolz überreicht. Diese sagte: „Werte sind der Kitt in unserer Gesellschaft und Orientierungshilfe im Alltag.“ Die ganze Schulfamilie freut sich nun auf eine erfolgreiche Fortsetzung der Werteerziehung, die durch die neu ernannte Wertebotschafterin und ihr Team bereichert werden kann. Geiling