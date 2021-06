Ab sofort haben Bürger, die in den Impfzentren Hofheim und Zeil geimpft werden, die Möglichkeit, sich das Dokument für einen digitalen Impfnachweis ausstellen zu lassen. Wie das Landratsamt mitteilt, bekommen sie nach der ersten und zweiten Impfung einen Ausdruck ausgehändigt, auf dem ein QR-Code aufgedruckt ist. Dieser QR-Code kann dann in der Corona-Warn-App oder in der CovPass-App eingelesen und abgespeichert werden.

Die Corona-Warn-App hat mit dem Update auf Version 2.3.2 eine Funktion erhalten, um dort das Impfzertifikat zu hinterlegen. Alternativ wird durch das Bundesministerium für Gesundheit die CovPass-App entwickelt, die ausschließlich dazu dient, Impfnachweise , Testergebnisse oder Genesenenzertifikate zu speichern. Diese App soll zeitnah für Android- und iOS-Geräte erscheinen, der genaue Termin ist bislang nicht bekannt.

Für Personen, die bereits vor Einführung des digitalen Impfnachweises ihre Zweitimpfung erhalten haben, arbeitet das Ministerium aktuell an einer technischen Lösung, die es erlaubt, online und per Telefon die digitalen Zertifikate (per Post oder E-Mail) zu erhalten. Das Verfahren soll bis spätestens Mitte Juli abgeschlossen sein. Über den genauen Termin wird das Landratsamt rechtzeitig informieren.

Die Impfzentren selbst können den digitalen Impfnachweis nicht rückwirkend ausstellen. Die QR-Codes kommen von einer Druckerei und werden per Post zugesendet. Deshalb macht es keinen Sinn, deswegen die Impfzentren aufzusuchen bzw. zu kontaktieren.

Wer künftig geimpft wird, erhält das Dokument mit dem QR-Code zum digitalen Impfpass direkt vor Ort. Um den digitalen Impfpass verwenden zu können, muss dieser überprüft werden können, hierzu wird eine gesonderte App entwickelt, die dann beispielsweise von Gastronomen benutzt werden kann.

Der digitale Impfnachweis ist lediglich ein ergänzendes Angebot und ist nicht zwingend erforderlich. Der Impfnachweis über das bekannte „gelbe Heft“ ist weiterhin möglich und allein gültig. red