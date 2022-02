Christian Giebfried und Fabien Weber erinnern an viele tolle Faschingsabende in der Vor-Coronazeit. Ihr solidarischer Gruß gelte allen Akteuren, Zuschauern, Helfern auf, vor und hinter der Bühne, Kollegen des Elferrates und befreundeter Faschingsvereine.„Wir sind in dieser veranstaltungsfreien Zeit nicht untätig“, sagt Weber, „im Hintergrund laufen die Vorbereitungen für unser 50. Kulturrings-Jubiläum im Herbst. „Außerdem“, so Giebfried, „schauen wir den Faschingsprofis im TV zu und holen uns Inspirationen für die nächste Session.“

Beide Elferratsmitglieder freuen sich auf die Session 22/23 und richten sich, frei nach Heissmann und Rassau, auch an alle Faschingsmuffel: „Wer keinen Spaß versteht, soll sich einen Blumenstock kaufen, zum Friedhof gehen und warten bis er dran kommt“. eki