Die Volkshochschule (VHS) für den Raum Ebern macht auf neue Angebote aufmerksam. Anmeldung für alle Kurse und Veranstaltungen ist online unter www.vhs-hassberge.de unbedingt erforderlich.

Vortragsveranstaltung

" Demokratie in Gefahr" lautet der Titel einer Vortragsveranstaltung mit Urs Fiechtner. Sie läuft am Donnerstag, 4. März, 18 bis 19.30 Uhr, im digitalen Kursraum und ist kostenfrei. Darum geht es: Extreme und radikale Bewegungen prägen die heutigen Nachrichten . Obwohl Diktaturen weltweit auf dem Rückzug sind, scheinen sich extreme Ansichten und Taten zu mehren. Einige Regime nutzen die aktuelle Corona-Pandemie, um Rechtsstaatlichkeit und demokratische Strukturen abzubauen.

Partnerschaft

Urs Fiechtner beleuchtet in seinem Vortrag diese Vorgänge kritisch. Das Projekt wird gefördert aus Mitteln des Bundesprogramms " Demokratie leben!" des Bundesministeriums für Familie, Senioren , Frauen und Jugend im Rahmen der Partnerschaft für Demokratie im Landkreis Haßberge.

Das weitere Angebot umfasst zum Beispiel Tai Chi Chuan/ Schwertform nach Dr. Chi mit Annette Klietsch ab Montag, 1. März, von 17 bis 18 Uhr im digitalen Kursraum/altes Rathaus in Hofheim. Die Schwertkunst gilt in China als eigenständiger Übungsweg, der andere Formen des Tai Chi Chuan nicht voraussetzt. Sie ist wie die anderen Übungen des Tai Chi Chuan an der inneren Energie ausgerichtet. Übungen werden im Stehen, dabei teilweise auf einem Bein, ausgeführt.

Ähnliche und weitere Angebote

Auf dem Programm stehen zahlreiche ähnliche Angebote. Ferner gibt es Body Workout mit Sandra Popp, sanftes Rückentraining, progressive Muskelentspannung sowie den Kurs "Entspannt durch den (Familien-)Alltag" mit Roswitha Amen ab Donnerstag, 4. März, von 19 bis 20 Uhr im digitalen Kursraum.

Autogenes Training , Breakdance-Kurs für Kinder und Jugendliche ab sechs Jahren mit Daniel Winterstein, Yoga , Vinyasa Power Yoga , Yoga-Pilates und Pilates stehen ebenfalls auf dem Programm. Nähere Informationen zu den Kursen gibt es bei der Volkshochschule. red