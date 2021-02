Die Gemeinden im Landkreis Haßberge sind aufgerufen, sich an der zweiten Runde des "1000-Bäume-Projektes" zu beteiligen. Die ersten 1000 Sträucher und Bäume konnten im vergangenen Jahr mit Unterstützung der örtlichen Gemeinden sowie vieler Schüler und Jugendlicher gepflanzt werden.

"Das Projekt geht in die zweite Runde. Ziel ist es, in diesem Jahr nochmals 1000 Bäume und Sträucher in den Kommunen des Landkreises zu pflanzen", sagt Kreisfachberater Guntram Ulsamer. "Die Pflanzaktionen im vergangenen Jahr haben mich stark beeindruckt. Die Mitarbeiter der kommunalen Bauhöfe hatten die Flächen vorbereitet und unterstützten mit Werkzeug und Know-how die Aktionen. Die Schüler und Jugendlichen pflanzten mit großem Engagement die zahlreichen Gehölze, selbst bei widrigsten Wetterbedingungen im Spätherbst und Winter."

Der Hintergrund

Relativ milde Winter, kurze Frühjahre und heiße Sommer prägen derzeit unseren Jahreszeitenverlauf. Hierzu kommen extreme Hitzeperioden mit intensiver Sonneneinstrahlung und nur geringen Niederschlagsmengen . "Menschen würden Sonnenbrand bekommen und verdursten, nicht anders geht es Bäumen und Gehölzen in kleinen Baumscheiben an Straßen", erklärt Kreisfachberater Johannes Bayer vom Landratsamt.

Die Pflanzen unserer Breiten leiden generell, da sie auf diese extremen Wetterverhältnisse nicht eingestellt sind - vor allem die Bäume , die auf regelmäßige Niederschläge angewiesen sind und große Wurzelsysteme ausbilden. Betroffen sind vorrangig Flachwurzler wie Birke und Fichte, die sich nicht mehr aus den Grundwasserregionen bedienen können. Sinkt der Grundwasserstand weiter, trifft es auch robustere Baumarten mit weit verzweigten Wurzelsystemen wie Buche und Linde.

Lösungsmöglichkeit

Eine Strategie ist notwendig, um trockenheitsempfindliche Baumarten bei Verlust durch sogenannte Klimabäume zu ersetzen oder bei Neupflanzungen gleich robuste Gehölze zu verwenden. Sie stammen größtenteils aus dem Mittelmeerraum und Nordamerika und sind auf Hitze und Trockenperioden eingestellt. Oft besitzen sie spezielle Mechanismen, um Sonnenlicht zu reflektieren oder Wasser zu speichern.

Sensibilisierung der Bürger

Es ist bekannt, dass Bäume in ihrem Umfeld extrem hohe Temperaturen mindern und das Kleinklima verbessern. Das Pflanzen von Bäumen im Wald und in unserem Lebensumfeld begegnet dem Klimawandel . Im Herbst 2020 startete der Landkreis mit den Gemeinden und Schulen an verschiedenen Standorten im Landkreis die Pflanzaktion mit insgesamt 1000 Klimabäumen.

Mit dem Pflanzprojekt als Teil des Leader-Projektes "Aktiv im Umwelt und Klimaschutz " versucht der Landkreis Haßberge, seine Bürger und vor allem Kinder- und Jugendliche für die klimatischen Veränderungen zu sensibilisieren und Strategien zu entwickeln, diesen Veränderungen aktiv zu begegnen. So sollen Baumarten wie Esskastanie, Maulbeere oder Feldahorn gepflanzt werden, die mit Wildrosen, Schlehe oder Weißdorn ergänzt werden. red