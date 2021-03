Das Spielmobil des Kreisjugendrings Haßberge (KJR) gibt es seit mittlerweile 30 Jahren. Jahr für Jahr tourt es in den Oster-, Pfingst-, Sommer- und Herbstferien mit einem haupt- und ehrenamtlichen Team und einem großen Spiel- und Bastelprogramm kreuz und quer durch den ganzen Landkreis.

Zum 30. des Spielmobils veranstaltet der Kreisjugendring einen Mal- und Ideenwettbewerb. Gesucht werden Gestaltungsvorschläge und Ideen für das Spielmobil der Zukunft. Kinder und Jugendliche bis zwölf Jahre aus dem Landkreis Haßberge sind dazu aufgerufen, sich Gedanken zu machen, kreativ zu sein, zu malen, zu kleben, zu stempeln, zu zeichnen... und am Ende ihr "Traum-Spielmobil der Zukunft" zu entwerfen und auf der Wettbewerbskarte festzuhalten. Zusätzlich sollen Ideen und Wünsche für inhaltliche Aktionen mit dem Spielmobil gesammelt werden.

Alle Einsendungen werden einer Jury präsentiert, welche fünf Werke auswählen wird. Diese sollen bei der Gestaltung des nächsten Spielmobils als Ideengeber für eine professionelle Beklebung dienen. Zudem sollen die Entwürfe auf der Homepage des Kreisjugendrings veröffentlicht und 2022 bei dessen 75. Jubiläum ausgestellt werden. Die Bekanntgabe der Sieger und die Preisverleihung findet im Dezember statt. Als Preise gibt es Spielepakete.

Die Wettbewerbskarte ist bei allen Spielmobileinsätzen sowie in der KJR-Geschäftsstelle erhältlich. Zum Download steht sie auf www.kjr-has.de bereit. Die selbstgestalteten Karten mit den Ideen und Wünschen können per Post (Kreisjugendring Haßberge, Promenade 5, 97437 Haßfurt) oder eingescannt per E-Mail (info@kjr-has.de) an den KJR geschickt werden. Einsendeschluss ist der 15. November. red