Bevor sich das Spielmobil des Kreisjugendrings Haßberge in die wohlverdiente Winterpause verabschiedet, kommt es in den Herbstferien noch einmal mit jeder Menge Spiel- und Bastelangeboten in zwei Landkreiskommunen.

Für Kinder im Alter von sieben bis zwölf Jahren veranstaltet das Spielmobil-Team in Breitbrunn und Stettfeld folgende Spielmobileinsätze mit Anmeldung:

• Dienstag, 2. November, bis Mittwoch, 3. November, von 10 bis 15 Uhr in Breitbrunn;

• Donnerstag, 4. November, bis Freitag, 5. November, von 10 bis 15 Uhr in Stettfeld.

Das Angebot ist kostenfrei. Aktuell sind in beiden Kommunen noch Plätze frei. Für die Teilnahme ist coronabedingt weiterhin vorab eine verbindliche Anmeldung per E-Mail an info@kjr-has.de oder telefonisch unter 09521 / 951 685 notwendig. Kurz vor dem Termin erhalten die angemeldeten Familien per E-Mail Infos über die aktuell geltenden Regelungen. Anmeldefrist ist jeweils eine Woche vor dem Einsatz.

Der Kreisjugendring Haßberge und das Spielmobil-Team freuen sich auf zahlreiche Anmeldungen. red