Ebern — Tausende Besucher statteten dem Wintermarkt am Wochenende auf Schloss Eyrichshof einen Besuch ab. „Der Besucherandrang war so groß wie noch nie“, sagte Hermann Freiherr von Rotenhan in seinem Resümee zur diesjährigen „Winterszeit“. Der Veranstalter freute sich über den regen Zuspruch und zahlreiche Stammgäste, die jedes Jahr wieder das Event rund um das alte Gemäuer besuchen. Anreisezeiten bis zu eineinhalb Stunden seien keine Seltenheit, erklärt der Schlossherr.

Er hatte zusammen mit seinem Team die Logistik und die Anfahrtswege gut organisiert. So waren Shuttlebusse eingesetzt, die die Besucher vom Eberner Großparkplatz zum Schloss brachten. Die freiwilligen Feuerwehren aus der Umgebung übernahmen die Verkehrsabsicherung und Parkplatzeinweisung.

Mehr als 120 Aussteller präsentierten im Schloss und im Schlossareal vier Tage lang Ideen aus den Bereichen Lifestyle, Dekoration, Mode, Schmuck und Geschenke.

Im Nordflügel gab es mit Alice Kiehn und Krstana Tasic zwei Künstler zu entdecken, die ihre Werke vorstellten. Alphorn- und Jagdhornbläser, Chöre und weitere Musikdarbietungen sorgten vor dem Schloss für ein stimmungsvolles Ambiente.

Neben Führungen über das Schlossgelände für Erwachsene war auch für die Kinder einiges geboten. So konnten die Jüngsten auf „Gespensterjagd“ gehen oder den Kinderbuchautor Paul Mahr bei der Lesung einer Sams-Geschichte erleben.

Die spektakuläre Installation „Lichtgeschichten“ der Kreativagentur „Sturmgestalten” von Norbert E. Wirner aus Ebern war für viele Besucher ein Anziehungspunkt. So wurde zum Beispiel mit musikalischer Untermalung eine Weihnachtsgeschichte erzählt und mythische Wesen mit Menschengestalt und Fledermausflügeln tanzten animiert auf den Außenmauern des Schlosses. Während Susanne Memmert für die Animationen verantwortlich war, setzt Norbert E. Wirner das Ganze technisch um. „Jede Sekunde und jede Figur ist in über 150 Stunden Arbeit von uns selber erschaffen", verdeutlichten die Künstler den Aufwand, der hinter der Lichtshow steckte Neben dem Angebot von inspirierenden Produkten und Ideen kam natürlich auch das leibliche Wohl nicht zu kurz.