Eckehard Kiesewetter

Edle Tropfen gediehen in der Region um Zeil bereits zur Zeit Alberich Degens (1625−1686), des berühmten Abts im Zisterzienserkloster Ebrach. 115 Hektar Anbaufläche entstanden an den Hängen zwischen Haßfurt und Bamberg im Nordosten des Steigerwaldes und am südlichen Rand der Haßberge. Fränkischer Wein hat dort eine mindestens 400-jährige Tradition. Doch er muss, wie man aus Weinhängen in Gleusdorf oder der Coburger Straße „Im Weinberg “ schließen kann, auch weiter östlich beheimatet gewesen sein.

Als östlichste der fränkischen Weinlagen gilt Kennern heute das Unterhaider Röthla im Ausläufer des Abt-Degen-Weintals. Doch den Unterhaidern könnte eines Tages ein neues Anbaugebiet diesen Rang ablaufen. Denn noch weiter östlich liegt der Itzgrund, wo der Gartenbauverein Untermerzbach vor acht Jahren seine neue Liebe zum alten Wein entdeckte.

Gelernt ist gelernt

Motor des Ganzen ist Wilhelm Greiff, den es vor Jahren aus dem Rheinland zurück in seinen Heimatort nach Franken verschlug. Aus seiner Interimsheimat, wo er über zehn Jahre lang einen Weinberg betreute, weiß er einen guten Schoppen zu schätzen. Der alte Rebstock an seinem Elternhaus brachte ihn auf die Idee, auch im Kreis Haßberge wieder eigenen Wein anzubauen, denn an Fachwerkhäusern im Dorf gibt es zahlreiche uralte Weinstöcke . „Die Reflektion und das Mikroklima an den Hauswänden ist entscheidend“, weiß der 73-Jährige. Daher reifen dort süße Trauben. Greiff fand teils hundertjährige Rebstöcke vor, die sich aber „in erbärmlichem Zustand befanden und bis in den zweiten Stock unter die Dächer wuchsen“.

In Norbert Scheichenost und dem örtlichen Gartenbauverein fand er erste Unterstützer. Mit vereinten Kräften begann man 2014, die Rebstöcke im Dorf zurechtzuschneiden und aufzupäppeln. Neue Weinstöcke wurden gesetzt, andere ersetzt, Kurse im Weinbau angeboten und mit der Zeit entstand ein eigener „ Weinberg “: die alten Hausreben. Was manche anfangs als „Schnapsidee“ belächelten, schätzt man im Itzgrund heute als „Merzbacher Tafelglück“. Der Ertrag reicht laut Wilhelm Greiff locker aus, um den Bedarf des Gartenbauvereins bei vereinsinternen Veranstaltungen zu decken.

Nach vier Jahren konnte man schon von Weinstöcken an 36 Stellen im gesamten Untermerzbacher Gemeindegebiet ernten; inzwischen sind es fast 52 Stationen bei Vereinsmitgliedern, wobei sich der Initiative mittlerweile auch Unterstützer aus dem Rentweinsdorfer Gemeindeteil Losbergsgereuth, aus der Itzgrundgemeinde Kaltenbrunn und aus Heilgersdorf (Stadt Seßlach) anschlossen.

Konkurrenz sind die Wespen

Weil nicht alle Trauben gleichzeitig reif für die Lese sind, misst man regelmäßig die Öchsle-Grade und hat die Lieferadressen inzwischen per GPS kartiert. Die Arbeit professionalisiert sich. 2022 ist ein starkes Wespenjahr, was die Helfer in diesen Tagen sehr deutlich zu spüren bekommen. Die Weinbauern erwarten trotzdem einen vielversprechenden Jahrgang.

Erstmals finden im Itzgrund zwei Lesen statt und neben dem bewährten Rotling – rote und weiße Trauben landen in einem Bottich − sollen die späteren Trauben diesmal einen reinen Weißwein ergeben. Der wird im März in Flaschen abgefüllt, deren Etiketten wie üblich der bekannte Untermerzbacher Künstler Gerd Kanz gestaltet.