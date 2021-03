Leserbrief zum Thema Corona und den täglichen Meldungen über das Geschehen im Kreis Haßberge:

Täglich verfolge ich im FT das Infektionsgeschehen im Landkreis, und jeden Tag muss ich lesen, dass dieses "flächendeckend und diffus" sei und es sich nicht auf bestimmte Infektionsherde beziehungsweise Cluster eingrenzen lasse. Wie bitte? Nach über einem Jahr ist man immer noch nicht in der Lage, die Ausbreitung des Virus so nachvollziehen zu können, um mit gezielten Maßnahmen eine weitere Ausbreitung zu verhindern oder zu verlangsamen. Das ist unglaublich und ein Armutszeugnis für unsere Ämter. Das Einsperren, Verbieten und Sanktionieren kriegen die aber schon ganz gut hin, na wenigstens was für unser Steuergeld! Man legt also weiterhin mit der Rasenmähermethode das gesamte Land lahm und vernichtet damit viele Arbeitsplätze. Die Arbeitsplätze im Gesundheits- und Landratsamt betrifft das ja nicht, die sind sicher.

Klaus Heilmann

Knetzgau