Beschenkt und begeistert war das gesamte Publikum der voll besetzen Ziegelangerer St.-Kilianskirche von den „Free Gospel Singers“ aus Zeil unter der Leitung von Detlef Winkelmann.

Mit stimmungsvollem Blau war am vergangenen Sonntag die Kirche in Szene gesetzt. Ein voll besetztes Haus wartete gespannt auf den Gospelchor , der sein erstes Konzert nach der Coronapause gab. Und niemand wurde enttäuscht. Bereits der gruppenweise Einzug, der einzelnen Singstimmen mit „Hymn“ von Barclay James Harvest machte klar, was jetzt kommt: eine Stunde Musik, die einem das Herz aufblühen lässt.

In den Songs aus dem Film „Sister Act“ glitt der Chor sauber vom A-cappella-Gesang in die Teile mit Gitarre, Bass und Percussion (Timy Fensel, Alexander Stütz) und wieder zurück, reich an Dynamik und mit Bodypercussion garniert.

Auch die Soloteile von Angelika Fenzl und Evi Burger beeindruckten mit großer Klarheit und Präsenz. Ein Part von nachdenklicheren Stücken schloss sich an, um dann wieder in die Freude des Musizierens hineinzuwachsen. Das freie Singen, ohne Notenmappen machten es dem Chor leicht, sich in den Rhythmusteilen von „Elisha Rock“, „Hallelujah“, „Standing in the need of prayer“ die musikalischen Bälle zuzuspielen und sich gegenseitig mit der Lust an der Musik anzustecken. Mit dem Agnus Dei von Michael W. Smith erreichte das chorische Können des Chores seinen Höhepunkt in Klangfülle und Schönheit im Ausdruck.

Den Abschluss machte ein Gospelblock. Alle Traditionals und Klassiker, die man kennt, wurden so animierend präsentiert, dass das Publikum kurzerhand mitsang, -schnippte und -klatschte.

Und kaum war der letzte Ton verklungen, standen alle mit Begeisterung zum Applaudieren auf und forderten lautstark eine Zugabe, die natürlich gewährt wurde.

Detlef Winkelmann, der den Chor bereits seit 15 Jahren leitet, moderierte auch das Konzert und warb um neue Sänger.

Die „Free Gospel Singers“ sind kein Verein, es gibt keine Gebühren, sondern es geht einzig allein darum, miteinander Spaß am Singen zu haben und die Herzen mit der Botschaft der Musik zu füllen. Jeden Mittwochabend wird ab 19.15 Uhr im Gemeindehaus in Ziegelanger geprobt.