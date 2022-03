Zu einem interessanten und praxisnahen Schnittkurs trafen sich 14 wissbegierige Teilnehmer auf einer Streuobstwiese in Sand am Main . Der Referent, Erich Rößner aus Alitzheim, ist Mitglied im BUND und studierter Landwirt, er kann mehr als 30 Jahre Erfahrung beim Obstbaumschneiden vorweisen.

Wann schneidet man? Im Winter, wenn alles kahl und kalt ist, oder im Sommer, wenn wenig Zeit und alles begrünt ist. Laut Rößner ist es egal: am besten das ganze Jahr über, wobei der Sommerschnitt große Wunden noch am ehesten verzeihe.

So sieht der Idealbaum aus

Auf anschauliche und humorvolle Weise erklärte Rößner die Kunst des Schneidens von Jungbäumen und erläuterte zunächst einmal den Pflanzschnitt. Der Idealbaum habe drei gleichmäßig am Stamm verteilte Leitäste, die in einem Winkel von 45 bis 60 Grad zum Stamm stehen. Von oben betrachtet hätten diese eine Form „wie ein Mercedes-Stern“. Seitenäste sollten dabei möglichst waagerecht wachsen, abgespreizt oder abgebunden werden, um die Fruchtholzbildung zu fördern. Anschließend ging Rößner explizit auf den Erziehungsschnitt im zweiten/dritten Standjahr bzw. in den weiteren Folgejahren ein. Die drei Leitäste werden um rund ein Drittel auf außen stehende Augen in gewünschter Wuchsrichtung gekürzt und sollten in der sogenannten Saftwaage enden. Konkurrenztriebe und neue Leitästchen sollten entfernt werden, Seitentriebe würden untergeordnet und die Stammverlängerung müsse aus dem Zentrum etwa 10 bis 30 Zentimeter herausragen. Jeder Baumpfleger sollte die Reaktion des Baumes auf den spezifischen Schnitt kennen. Die Wirkungen eines schwachen bzw. starken Rückschnitts sowie Triebgesetze wie Spitzen- und Oberseitenförderung können am besten durch Beobachtung und Besuch von Kursen erlernt werden. Eine pyramidenförmige, stabile und gut belichtete Baumkrone ist die Grundlage für einen gesunden und ertragreichen Fruchtbestand.

Keine großen Wunden schlagen

Ältere Bäume schneide man mit Bedacht. Die Entnahme großer Äste kann den Baum stark schwächen und anfällig gegenüber Krankheiten machen. Gut gepflegte Halbstamm-Obstbäume können immerhin bis zu 80 Jahre alt werden.

Die Teilnehmer konnten sich in kleinen Gruppen an den rund 20 Obstbäumen neben der idyllischen Pferdekoppel ausprobieren. Abschließend zeigte Rößner den Rückschnitt eines Brombeerstrauchs. red