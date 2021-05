Endlich konnten sich die Hundeführer wieder messen! Nach zahlreichen verschobenen Prüfungen im Jahr 2020 und in diesem Jahr war es für den Deutschen Schäferhundeverein der Ortsgruppe Zeil nun wieder möglich, eine Prüfung durchzuführen.

Es starteten zwei Hundeführer mit ihren Hunden in der Prüfungsstufe FH1, das heißt, diese Hunde wurden in der Fährtensuche auf Herz und Nieren geprüft. Franz Josef Göller mit seiner „Fanny aus der Kunstschlosserei“ und Günter Preiß mit seinem Hund „Ares von den Franken“ waren am Start.

Prüfung mit Bravour bestanden

In der Vielseitigkeitsprüfung (genannt IGP), die Fährtenarbeit, Unterordnung und Schutzdienst abverlangt, starteten weitere vier Teilnehmer: Berthold Dömling mit seinem „Karath vom Gleisenauer Schloss“, Günther Kettler mit „Veit vom Pfaffenbachtal“, Roberto Kamp mit „Kora vom Werraufer“ und Gudrun Greß mit ihrem „Fitzcarraldo vom Wieratal“. Alle Starter erreichten ihr Prüfungsziel mit Bravour.

Auch ein Hund anderer Rasse war dabei. „Kiara Mika vom Tringensteiner Schelderwald“, ein Airedale-Terrier, machte ihre Begleithundeprüfung mit ihrem Hundeführer Danny Bernd Renz. Dieser absolvierte auch seine Sachkundeprüfung.

Trotz des unbeständigen Wetters war die Prüfung ein voller Erfolg, und der Zeiler Schäferhundeverein hofft, im Juni wieder eine ebenso ergebnisreiche Prüfung durchführen zu können. red