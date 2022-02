Wer in Ueschersdorf , Fitzendorf oder Birkach (Gemeinde Burgpreppach ) versucht, mit dem Handy zu telefonieren oder gar eine Internetverbindung aufzubauen, kann kläglich scheitern. Und dies, obwohl laut Angaben der Netzbetreiber wie Telekom , Vodafone oder O2 nur ein Teil von Ueschersdorf sowie ein kleiner Teil der Straße zwischen Hohnhausen und Königsberg unterversorgt sind.

Größere Mobilfunklücken

Diplom-Ingenieur Roland Werb von der Firma Corwese stellte bei der Gemeinderatssitzung am Donnerstag die Messergebnisse seiner Firma vor. Laut Werb wurden bei der realen Messung wesentlich größere und zusätzliche Mobilfunklücken identifiziert. Der gesamte Bereich Ueschersdorf und Birkach sei unterversorgt, sagte Werb. Zudem sei die Lücke an der Verbindungsstraße nach Königsberg wesentlich größer. Auch Fitzendorf und ein Teil der B 303 seien unterversorgt. Damit seien die Voraussetzungen für eine Fortsetzung des bayerischen Mobilfunk-Förderverfahrens zusätzlich zu den schon bekannten Lücken prinzipiell gegeben. Das Mobilfunkzentrum müsse die zusätzlich gemessenen Mobilfunklücken jedoch noch anerkennen, sagte Werb.

Internet noch schlechter

Bei Handy-Telefonaten innerhalb von Gebäuden bestünden nach Schätzungen aufgrund der Außenmessungen bei allen drei Netzbetreibern in Ueschersdorf , Birkach, Fitzendorf und bei der Telekom zusätzlich in Hohnhausen und Leuzendorf Versorgungslücken.

Noch größer sind laut Werb die Lücken in der mobilen Internetversorgung. Diese sei bei allen drei Netzbetreibern im Gemeindegebiet Burgpreppach „nicht ausreichend“. Es bestünden größere Versorgungslücken insbesondere bei der Versorgung innerhalb von Gebäuden, in vielen Bereichen auch im Freien. Die Schwerpunkte der Lücken der mobilen Internetversorgung innerhalb von Gebäuden liegen bei allen drei Netzbetreibern in Ueschersdorf , Birkach, Fitzendorf , Leuzendorf und Hohnhausen.

Um die Versorgungslücken zu schließen, beschloss der Gemeinderat einstimmig, sein Interesse an der Teilnahme am bayrischen Mobilfunkförderprogramm anzumelden. Um Mobilfunklücken in Ueschersdorf und Birkach zu schließen, bieten sich laut Werb drei Standorte an, die durch Drohnenflüge ermittelt wurden. Der Mast müsste 20 Meter hoch sein und als Standort für alle drei Netzbetreiber dienen. Als Standort infrage käme auch der Büchelberg, wo die Gemeinde große Grundstücke besitzt.

Zwei neue Sirenen

Zu Beginn der Sitzung hatte Bürgermeister Hermann Niediek Beschlüsse aus nichtöffentlicher Sitzung bekanntgegeben: Die Gemeinde bestellte zwei Sirenen für Hohnhausen und Fitzendorf im Wert von je über 9000 Euro. Die Rechenschaftsberichte zu den Jahresrechnungen 2019 und 2020 nahm das Gremium zustimmend zur Kenntnis.