Nach zwei Jahren Corona-Pause war der Wissensdurst vieler Bürgerinnen und Bürger der Marktgemeinde groß: Die Sporthalle der „Füchse“ des TSV war bei der Bürgerversammlung bis auf den letzten Platz gefüllt. Stolz präsentierte Bürgermeister Hermann Niediek abgeschlossene Projekte, wie die Ortsdurchfahrt in Hohnhausen, das Bürgerhaus in Burgpreppach , ein neues Feuerwehrauto oder den Radweg von Ibind zur B 303. Der Spatenstich zum Bau der Freiflächen-Photovoltaikanlage zwischen Ibind und Fitzendorf erfolgte am Mittwoch.

Die Planung zum Glasfaserausbau ist abgeschlossen. Der geplante Kindergartenumbau geht in die Ausschreibung und die Sanierung der Gemeinfelder Straße in Burgpreppach soll nächstes Jahr beginnen, wenn eine Förderzusage vorliegt. Die Sanierung der Straße von Burgpreppach nach Fitzendorf verzögere sich durch Auflagen der Unteren Naturschutzbehörde.

Zum Stand der Planungen zum Bau eines Seniorenheims bei Ibind sagte Niediek, dies stecke noch in den Kinderschuhen. Eine Änderung des Bebauungsplans sei bereits beschlossen. Es wäre „eine tolle Sache für Burgpreppach “.

Hohe Zuschussquoten

Marius Röder vom Amt für Ländliche Entwicklung ging näher auf Dorferneuerungsmaßnahmen ein: So sei das Rathaus in Burgpreppach , das zum Bürgerhaus umgebaut wurde, mit 90 Prozent oder 1,1 Millionen Euro in den Genuss einer enorm hohen Förderung gekommen. Für die Dorferneuerungsmaßen in Burgpreppach , Ibind und Hohnhausen stünde eine weitere Million Euro zur Verfügung.

In Ibind sei der Bau einer barrierefreien Treppe vom Neubaugebiet in den Altort an zu hohen Kosten gescheitert. Stattdessen sei nun ein Weg über Privatgrund geplant. Die Sanierung der Kellermauern in Ibind sei zurückgestellt worden. Sie sollen nun eventuell im Zuge des Ausbaus der Kreisstraße mit saniert werden. In Hohnhausen ist die Umgestaltung des Kastanienplatzes und des Feuerwehrplatzes geplant.

In Burgpreppach soll ein Fußweg mit Treppe von der Gemeinfelder Straße zum Dorfladen in der Wassergasse gebaut werden. Für die Neugestaltung des Platzes am Dorfsee erfolgt am 15. November ein Ortstermin mit Beteiligten. Planungen für die Neugestaltung der Spielplätze in Ibind und Burgpreppach sind abgeschlossen. Eine Förderzusage fehlt jedoch.

Röder betonte, dass auch private Maßnahmen in Burgpreppach , Ibind und Hohnhausen gefördert werden. Dazu zählen die Sanierung von ländlichen Wohngebäuden oder wertvollen Gebäudekomplexen, die Umwandlung von Nebengebäuden, wie Scheunen, in Wohnraum, und„dorfgerechte“ Ersatzbauten. Die Förderung betrage bei privaten Maßnahmen bis zu 35 Prozent, bei denkmalgeschützten Bauten bis 65 Prozent. Dazu erhalten Bauwillige eine kostenlose Beratung bis zu fünf Stunden.

Erstmals in Gemeindeeigentum

Marco Siller, Geschäftsführer der GUT (Gesellschaft zur Umsetzung erneuerbarer Technologieprojekte im Landkreis Haßberge) referierte über den entstehenden Bürgersolarpark. Der befinde sich im Eigentum der Marktgemeinde, was eine Premiere im Landkreis sei. Die Anlage soll ab dem kommenden Frühjahr auf einer Fläche von 19,47 Hektar Strom für rund 6100 Haushalte jährlich liefern.

Die Gemeinde Burgpreppach hält 49 Prozent der Anteile, die Bürgerenergiegenossenschaft Haßberge (BEG) 51 Prozent. Ab einem Betrag von 1000 Euro plus 150 Euro Aufgeld können sich Bürgerinnen und Bürger beteiligen, sagte Gunter Häckner, Vorstandsvorsitzender der BEG. Die maximale Beteiligung pro Person liege bei 20.000 Euro plus 3000 Euro Aufgeld. Die geplante Eigenkapitalrendite liege bei mindestens drei Prozent, der geplante Eigenkapitaleinsatz bei circa 700.000 Euro . Der Beitritt zur BEG und eine Beteiligung seien zuerst für Bürger aus Burgpreppach möglich. Kosten, wie für Gründpflege, Entsorgung oder Rekultivierung, kämen nicht auf die Anteilseigner zu. Auch eine Nachschusspflicht gebe es nicht. Die Gewerbesteuer bleibe zu 90 Prozent bei der Gemeinde.

Ein Nahwärmenetz für Burgpreppach sei in Planung, sagte Marco Siller. In Betracht kämen zwei Nahwärmenetze im Rahmen des Klimaschutznetzwerks. In rund drei Monaten werde es hierzu eine Infoveranstaltung geben.

Über die neue Bürger-App informierte Manuel Merkle, der die App ehrenamtlich ins Leben rief und seitdem am Laufen hält. Dafür könne man Informationen an die E-Mail-Adresse heimat@burgpreppach.de schicken, die dann in der App veröffentlicht werden.

Nadine Otto stellte die neugestaltete Homepage der Gemeinde vor.