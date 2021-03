Die Bücherei in Ebelsbach hat trotz des gestiegenen Corona-Inzidenzwertes weiterhin geöffnet. Darauf wies die Einrichtung gestern hin. Die Öffnungszeiten sind dienstags von 12 bis 14 Uhr und donnerstags von 16 bis 18 Uhr. Es wird darum gebeten, sich an das Hygieneschutzkonzept, das am Eingang ausgehängt ist, zu halten. Der Zutritt ist nur mit FFP2-Maske gestattet. Weiterhin wird die Möglichkeit der Vorbestellungen angeboten. Diese können via E-Mail an buecherei@ebelsbach.de oder per Telefon unter Rufnummer 09522/707137 erfolgen. red