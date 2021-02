Die Katholische Öffentliche Bücherei Pfarrweisach (KÖB) informiert über die Möglichkeit, sich Bücher aus Bestellung abzuholen, immer am Sonntag, 10.15 bis 11.30 Uhr, sowie am Dienstag, 15.30 bis 16.30 Uhr. Wie die KÖB mitteilt, dürfen ab sofort ehrenamtlich geführte Büchereien , also auch die Pfarrbücherei Pfarrweisach , ihren Lesern den Abholservice "Click und Collect" anbieten.

Die Helfer wollen alle Leser ermuntern, diesen Service zu nutzen. Und so geht es: Zuerst die Medien, die man sich gerne ausleihen möchte, telefonisch bei der Büchereileitung vorbestellen. Dann vereinbart der Büchereileiter mit dem Nutzer einen Abholtermin an der Bücherei (übliche Büchereistunden) und bereitet bis dahin die Bestellung vor. Zum vereinbarten Termin können die Medien an der Bücherei abgeholt werden, indem sie durch das Fenster überreicht werden. Ansprechpartner ist Stephan Wohlfromm unter der Telefonnummer 09535/513. Wichtig beim Abholen ist das Tragen einer FFP2-Maske und ausreichender Abstand, falls sich noch andere Leser vor Ort befinden. Gebeten wird auch, nicht den Büchereiraum zu betreten, auch wenn er zum Lüften offen sein sollte. red