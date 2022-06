Der Rotkreuz-Kreisverband BRK Haßberge führt seine Sommer-Altkleidersammlung am Samstag, 25. Juni, durch. Ehrenamtliche Helfer holen die aussortierten Altkleider frei Haus ab. Die Sammlungen sind ein wichtiger Beitrag dafür, den BRK-Kreisverband finanziell in seinen vielfältigen sozialen Arbeiten zu unterstützen.

Gesammelt wird: Damen-, Herren- und Kinderbekleidung aller Art (trocken und sauber); Leder-Mäntel , Jacken , Gürtel, Hüte; Haushaltswäsche (Tischtücher, Badetücher und mehr); Vorhänge, Stores, Bettwäsche; Federbetten mit Inlett (zur Sicherheit bitte in einen separaten Plastiksack verpacken); saubere Herren-, Damen- und Kinderschuhe (Straßenschuhe; bitte paarweise zusammenbinden). Die Ware muss grundsätzlich trocken, sauber und in Sammeltüten verpackt sein. Dazu bitte die BRK-Altkleidersäcke verwenden. Wer mehr Ware hat, kann diese gerne auch in neutrale Plastiksäcke verpacken.

Die Altkleidersäcke sollen pünktlich um acht Uhr gut sichtbar am Straßenrand stehen, informiert das BRK. Die ehrenamtlichen Sammelteams sind bis in den Mittag hinein unterwegs. Mit den Lkws und Transportern wird die Fracht zu Verladestellen gebracht und auf Sattelzüge verladen. Danach werden sie zu Sortierbetrieben gebracht.

Ein Großteil der Kleidung wird vom BRK verkauft. Der Erlös kommt der Rotkreuzarbeit vor Ort zugute. red