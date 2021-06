Aufgrund der aktuell erfreulichen Entwicklung bei den Inzidenzen im Zuge der Corona-Neuinfektionen im Landkreis Haßberge passt das Bayerische Rote Kreuz die Öffnungszeiten für die von ihm im Auftrag des Landratsamtes Haßberge betriebenen fünf Testzentren an. Somit ergeben sich für die Testzentren in Haßfurt, Ebern, Hofheim, Eltmann und Maroldsweisach ab Montag, 14. Juni, neue Öffnungszeiten.

Durch die niedrigen Inzidenzwerte und den daraus resultierend geringeren Erfordernissen an Schnelltests werden die Öffnungszeiten insgesamt verkürzt, wie Wolfgang Zweverink, Katastrophenschutzbeauftragter beim BRK-Kreisverband Haßberge und organisatorischer Leiter für die Testzentren, mitteilt. Dennoch bietet das BRK an insgesamt 90 Stunden in der Woche Möglichkeiten für Corona-Antigenschnelltests an. „Sollte es wieder zu einem höheren Testbedarf kommen, werden wir die Zeiten wieder nach oben korrigieren“, bestätigt Zweverink.

Weiterhin ist es möglich, jeweils ohne Voranmeldung zu den Öffnungszeiten vorbei zu kommen. Testwillige müssen sich vor Ort mit einem Lichtbildausweis ( Personalausweis oder Führerschein) zu ihrer Person ausweisen; auch für Kinder besteht eine Ausweispflicht . Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren, die ohne Begleitung eines Erziehungsberechtigten zum Testen in die BRK-Zentren kommen, müssen eine unterschriebene Einverständniserklärung eines Erziehungsberechtigten für den Test mitbringen.

Kein Warten auf das Ergebnis mehr

Aktuell arbeitet das BRK an der Einführung einer Software , mit deren Hilfe sich Testwillige mittels eines vorher erzeugten QR-Codes für den Test registrieren lassen können. Der QR-Code wird dann an der Anmeldung ausgelesen. Nach Durchführung des Antigen-Schnelltests via Nasenabstrich kann dem Testwilligen das Ergebnis zirka nach 15 bis 20 Minuten per E-Mail oder SMS mitgeteilt werden.

Damit müssen die getesteten Personen künftig nicht mehr vor Ort bis zu 15 Minuten auf das Ergebnis warten, sondern können direkt nach dem Abstrich gehen und erhalten das Ergebnis anschließend digital übermittelt.

Für alle, die kein Smartphone oder E-Mail-Konto haben oder dieses nicht nutzen möchten, ist die Ergebnisübermittlung weiterhin auf Papier möglich. Die Teilnahme am digitalen Prozess ermöglicht in diesem Fall ein aufgeklebter QR-Code. red