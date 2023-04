Früher oft in der ehemaligen Kultdiskothek Dörfle zu Gast rocken die Aschaffenburger Jungs von „Boppin’ B“ laut einer Pressemitteilung des Kulturamtes jetzt endlich mal wieder die Kreisstadt mit Herz. Nach über 600 gespielten Konzerten, 37 bewegten Jahren, Touren in ganz Europa und zwei Alben in den Top 100-Charts haben diese Rock’n’Roll-Enthusiasten Haßfurt nicht vergessen und versprühen noch immer beim Entern jeder Bühne ihre unglaubliche Energie . Als Rockabilly-Band gegründet hatten sie neben dem Covern alter Songs aus den 50ern stets eigene Kompositionen am Start.

Coronabedingt drohte Frank am Saxophon auszusteigen, doch nun gibt es drei Saxer im Wechsel und das neue Album „Saxbomb“ war geboren. Boppin’ B ist extrem tanzbar.

Also: „Get a drink, take care of your hair and rock this jungle!“, lädt das Kulturamt Haßfurt am Freitag, 5. Mai, um 20 Uhr in die Rathaushalle Haßfurt ein. Tickets gibt es unter kulturamt-hassfurt.de. red