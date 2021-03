Zahlreiche Helfer waren bei sonnigem Wetter am vergangenen Samstag beim Aufbau des Amphibienschutzzaunes des Bundes Naturschutz (BN) Ebern an der Staatsstraße zwischen Gemünd und Jesserndorf dabei. Der Zaun wurde auf einer Länge von etwa 400 Metern entlang der Straße aufgestellt, um ein Überqueren der Straße durch die Amphibien bei ihrer Laichwanderung zu verhindern.

Die Vorbereitungen waren bereits am Donnerstag davor gestartet worden, als die Familie Berninger in Jesserndorf die eingelagerten Zaunmaterialien auf einen Anhänger auflud. Wenzel Berninger transportierte dann am Freitag mit Leo und Peter Ruppert alles zur Staatsstraße. Vor Beginn der gemeinsamen Aktion am Samstagvormittag waren auch die Planen ausgerollt worden, so dass die Helfer den Schutzzaun aufbauen konnten.

Alexander Hippeli und Harald Amon freuten sich mit "Frosch" Barbara Ullmann über die vielen Helfer und den zügigen Aufbau. Statt einer abschließenden Brotzeit gab es für die Helfer ein Glas Honig.

Nun gilt es, den Zaun an warmen, feuchten Abenden zu kontrollieren und gefundene Tiere in Eimern sicher über die Straße zum Laichgewässer zu bringen. Deren Wanderung wird in den nächsten Wochen ablaufen und stellt eine gute Möglichkeit der Naturbegegnung für Kinder dar. Familien und Helfer können sich bei Andreas Einwag (Rufnummer 0162/6449761) oder Thomas Friedrich (09531/943277) melden. Auch Lutz Freund (0151/27193378) nimmt Interessierte in die von ihm geführte Kontrollliste auf. red