Zeugen sucht die Polizei (Telefon 09521/9270), um eine Unfallflucht in Haßfurt aufzuklären. Am Donnerstag zwischen 16.35 und 16.55 Uhr stand der BMW einer 66-Jährigen auf dem Parkplatz an der Klinik in der Hofheimer Straße. Als sie zum Auto kam, stellte sie fest, dass ihr Pkw am Heck einen Kratzer aufwies. Der BMW war vermutlich von einem kleinen weißen Auto mit Haßfurter Zulassung oder einem grauen Kleinbus angefahren worden. Der Unfallverursacher flüchtete. Der Schaden beläuft sich auf 500 Euro.