Zum letzten Mal in diesem Jahr wurde kürzlich ein Gartenbesuch zur „Blauen Stunde“ angeboten – dieses Mal im Garten von Gabriele und Bernd Czoske in Zeil . Trotz kühlerer Temperaturen verschonte der Regen das Gartenevent an diesem Abend.

Gestalterische Überraschungen

Obwohl der Besuchstermin für einen Rosengarten sehr spät gelegen war, hielt der Garten für die Besucher viele gestalterische Überraschungen bereit, wie das Landratsamt Haßberge mitteilt. Zahlreiche Formgehölze geben dem Garten von Gabriele und Bernd Czoske als Einfassungen und Kugeln eine feste Struktur.

Ein schwungvoll geführter Weg erschließt die unterschiedlichen Gartenräume, die durch Skulpturen, Wasserspiele und Accessoires lebendige Elemente aufweisen.

Zu früh dunkel geworden

Schade war, dass es an diesem Abend besonders früh dunkel wurde, so dass die Zeit der „Blauen Stunde“ zu schnell verging.

Weitere Veranstaltungen finden Interessierte auf der Internetseite des Gartennetzwerkes Gartenparadiese Haßberge unter www.gartenparadiese-hassberge.com. red