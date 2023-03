Zum 1. September 2022 übernahm die Stadt Haßfurt den Schüler-Hort, die „Schüler-Insel“, die sich bis dahin in privater Trägerschaft und Leitung von Barbara Kudella befunden hatte. Die Erzieherin und Diplom-Sozialpädagogin (FH) begann im September 2005 in Privaträumen mit der Begleitung von Hausaufgaben für Schulkinder . Für kurze Zeit befand sich die „Insel“ in einer kleinen angemieteten Wohnung. Von September 2008 bis August 2022 war die Oberen Vorstadt 24 die dauerhafte Bleibe.

17 Jahre ging Kudella ihrem Traum nach, Schulkindern ganz intensiv Unterstützung und Hilfen anzubieten. Konzipiert wurde eine individuelle, gezielte Unterstützung und Förderung für Schulkinder . Einer „Insel“ gleich, hatten die Kinder Zeit, Ruhe und geringe Ablenkungen, um sich auf Hausaufgaben und Lernen einlassen zu können. Hilfreich dafür war eine gute Gruppenatmosphäre, unter der die Kinder sich auch gegenseitig unterstützen und helfen konnten. Unterstützt wurde Barbara Kudella von ihrem Vater Armin Kudella, erster Jugendpfleger im Landkreis Haßberge. Mit der Übernahme der Trägerschaft der „Schüler-Insel“ hat die Stadt auch das dort beschäftigte Personal mit übernommen, so auch Barbara Kudella. Nun aber haben Bürgermeister Günther Werner und der Geschäftsleiter der Stadt Haßfurt , Stephan Schneider , die „Insel“-Initiatorin in den Ruhestand verabschiedet.

Wie die Stadt Haßfurt mitteilt, dankte Barbara Kudella bei ihrer Verabschiedung allen, die während der 17 Jahre sie und ihr Team unterstützt hätten, Lehrkräften, Therapeuten, Ärzten, Fachdiensten und den Mitarbeiterinnen Johanna Eisele und Anna Schick, aber auch den vielen Schulkindern und deren Eltern. Sie zeigte sich glücklich, dass die Stadt Haßfurt sich zur Übernahme der „Schüler-Insel“ mit der gleichen Konzeption und Zielsetzung entschieden habe. red