Der Zweckverband Deutscher Burgenwinkel und die Stadt Ebern laden zur Bezirksausstellung „Rund um die Burg “ vom 25. Dezember bis 10. Februar 2023 ein. „Unterfranken ist ein Burgenland“, heißt es in einer Pressemitteilung des Zweckverbands, die die Stadt Ebern übermittelt hat.

Die Unterfränkische Kulturstiftung des Bezirks Unterfranken nähert sich in Zusammenarbeit mit dem Museum für Franken diesem Thema in einer Sonderausstellung. Burgenexperten berichten zu verschiedenen Themen und aus unterschiedlichen Regionen. Seit Herbst 2020 nimmt die Wanderausstellung ganz Unterfranken in den Blick und klärt auf. Die Ausstellung richtet sich an Kinder, Familien und Erwachsene, die Freude daran haben, den unterfränkischen Burgen mit allen Sinnen nachzuspüren. Zehn Themeninseln wenden sich unterschiedlichen Schwerpunkten zu – es geht unter anderem um die Küche und die Versorgung der Burgbewohner, um das Wohnen, den Minnesang, um Sagen, Geschichten und Wappen. Die Besucher erwarten bühnenartig begehbare Aktionsräume mit zahlreichen Mitmachstationen „rund um die Burg “ – darunter eine mittelalterliche Schreibwerkstatt, ein Ofenkachelpuzzle oder eine Vorlesestation.

Nun ist es dem Zweckverband Deutscher Burgenwinkel und der Sadt Ebern gelungen, die Ausstellung nach Ebern zu holen. Zu sehen ist sie im Alten Rathaus von Ebern (Marktplatz 30). In den Räumlichkeiten der Landesbaudirektion können Interessierte vom 25. Dezember bis 10. Februar in die Welt des Mittelalters eintauchen. Die Ausstellung ist ab 25. Dezember bis 5. Februar sonntags und feiertags von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Offizielle Eröffnung ist am Donnerstag, 29. Dezember, um 19 Uhr. Ab 9. Januar bis 10. Februar ist die Ausstellung montags bis donnerstags von 9 bis 17 Uhr und freitags von 9 bis 13 Uhr geöffnet. red