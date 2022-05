Ein 33-jähriger Landkreisbewohner entwendete am Freitag, 13. Mai, aus einem Einkaufsmarkt in der Schweinfurter Straße Alkoholika im Wert von 58 Euro. Weil er sich gegenüber der Polizei sehr aggressiv zeigte und stark alkoholisiert war, musste er in die Ausnüchterungszelle.