Einen augenscheinlich stark betrunkenen Fahrradfahrer traf eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Ebern am frühen Sonntagmorgen in der Eberner Innenstadt an. Ein Alkoholtest ergab umgerechnet einen Wert von 1,74 Promille. Im Anschluss wurde eine Blutentnahme im Krankenhaus Ebern durchgeführt. Den Mann erwartet eine Anzeige wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr , teilt die Polizei Ebern mit. pol