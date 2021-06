Die Kfz-Zulassungsstelle in Hofheim wird am Montag, 5. Juli, um 8.30 Uhr, an ihrem neuen Sitz im ehemaligen Krankenhaus in Hofheim in der Robert-Koch-Straße 2 wieder eröffnet. Dies teilt die Pressestelle des Landratsamts Haßberge mit.

Der Besuch der Kfz-Zulassungsstellen des Landratsamtes Haßberge in Haßfurt und der Außenstelle in Ebern und Hofheim ist nur noch nach vorheriger Online-Terminvereinbarung unter https://www.hassberge.de/topmenue/startseite/terminvereinbarung.html möglich. Durch diesen neuen Service werden Warte- und Bearbeitungszeiten reduziert. Während der Online-Buchung müssen notwendige persönliche Daten eingegeben werden. Zum Abschluss des Vorgangs erhält man eine E-Mail mit dem gebuchten Termin und eine Auflistung der beim Besuch erforderlichen Unterlagen. Die Zulassungsstelle in Hofheim ist ab 5. Juli zu den gewohnten Öffnungszeiten erreichbar: Montag bis Freitag von 8.30 Uhr bis 12 Uhr, Telefon 09523/7829. red