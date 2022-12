Mit einem „Besinnlichen Adventsabend“ begeisterten die Sander Sängerinnen und Sänger ihr Publikum in der komplett besetzten Nikolauskirche. Dem Dirigenten Martin Karl gelang es abermals, ein facettenreiches Programm zusammenzustellen. Der Chor nahm die Besucher mit auf eine Reise durch die Welt der Weihnachtslieder. Vom schmissigen Gospelsong „To My Father’s House“ über ein gefühlvolles „Christmas Lullaby“ bis hin zu „Irish Blessing“ deckte „Gospel & more“ ein breit gefächertes Spektrum traditioneller und zeitgemäßer Songs ab. Zusammen mit Sängerinnen und Sängern aus dem Gemischten Chor wurden „In Dulci Jubilo“, „ Es ist ein Ros entsprungen “ und „Maria durch ein Dornwald ging“ dargeboten – zum Träumen. Alle konnten die Emotionalität der Worte spüren, mit denen Tamara Glaser und Wolfgang Linke ihren gefühlsbetonten Song von der Heiligen Nacht im harmonisch gesungenen Duett darboten. Ausdrucksvoll und zugleich besinnlich gespielte Instrumentalstücke eines Bläser-Oktetts aus Oberschwappach bereicherten das adventliche Repertoire. In das Programm eingestreute weihnachtliche Kurzgeschichten rundeten den Abend ab, dessen Darbietungen von den Besuchern mit viel Applaus honoriert wurden.

Bei Tamaras gesungenen Weihnachtswünschen lauschten die Jüngsten im Publikum mucksmäuschenstill den Gitarrenklängen, bevor der Gospelchor wieder schwungvolle Songs anstimmte, die zum Mitklatschen animierten. Nach einer Zugabe und einem gemeinsamen Weihnachtslied konnten Mitwirkende und Besucher auf dem Dorfplatz bei Glühwein und Bratwurst den Abend ausklingen lassen.

Sigrid Klinger